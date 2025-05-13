Простуда или серьезная патология: почему люди могут потерять голос?

Многие люди периодически сталкиваются с проблемой частичного или полного исчезновения голоса. Это состояние может проявляться как в виде осиплости и хрипоты, так и в форме полной неспособности произносить звуки. Врач-оториноларингологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич сообщил РИАМО, почему люди теряют голос и как его восстанавливать.

Маневич объяснил, что за образование голоса отвечают специальные связки, находящиеся внутри гортани, которые при нормальном функционировании создают колебательные движения. При воспалительных процессах, травматических повреждениях или чрезмерной нагрузке на эти структуры возникает нарушение голосообразования различной степени тяжести.

Если человек потерял голос, важно своевременно определить, является ли это симптомом, требующим профессиональной медицинской помощи, или в данной ситуации можно справиться своими силами.

Причины потери голоса

Причины потери голоса могут быть самыми разными и варьируются от обычных респираторных инфекций до серьезных патологических процессов, требующих немедленного вмешательства специалистов.

Когда связки опухают и утрачивают нормальную вибрацию, развивается острый ларингит — это основной виновник потери голоса. Но источником проблемы могут служить и другие обстоятельства. Речь идет о вирусных и бактериальных инфекциях дыхательной системы, а также о чрезмерной голосовой нагрузке, возникающей при неподготовленном крике, продолжительном пении или громких разговорах.

Осиплость нередко сопровождает такие хронические состояния, как гипотиреоз, аллергические реакции или гастроэзофагеальный рефлюкс. Существенную роль играют и структурные изменения — от доброкачественных образований вроде полипов, кист и узелков до злокачественных новообразований. Нельзя исключать и неврологическую природу проблемы, особенно паралич голосовых связок, который часто является последствием травматических повреждений или хирургических вмешательств.

Как восстановить голос самостоятельно?

При незначительной охриплости из-за простудных заболеваний или чрезмерной нагрузки на голосовые связки можно попытаться восстановить голос в домашних условиях. Важно обеспечить голосовым связкам полный покой на протяжении 2-3 дней, исключив даже шепот, который создает даже большее напряжение для связок, чем обычная речь. Стоит также отказаться от курения, чрезмерного употребления алкогольных напитков и вдыхания токсических веществ, поскольку эти вредные привычки негативно влияют на восстановление голоса.

Для быстрого восстановления голосовых связок важно придерживаться нескольких рекомендаций. Употребление теплой воды и травяных чаев, а еще проведение ингаляций с физраствором способствуют необходимому увлажнению. Восстановлению также помогает соблюдение щадящей диеты без острых, кислых, слишком горячих или холодных продуктов.

Когда обращаться к врачу?

Внезапная потеря голоса, не проходящая несколько дней, требует консультации отоларинголога, особенно если сопровождается трудностями с дыханием, болезненным глотанием, отхаркиванием крови или необъяснимым снижением массы тела.

Когда самостоятельное лечение оказывается неэффективным, необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач может рекомендовать различные медикаменты, включая противовоспалительные и антигистаминные средства или препараты для лечения рефлюкса.

Часто назначается физиотерапевтическое лечение, которое может включать ингаляционные процедуры, электрофорез или лазерную терапию. Для полного восстановления голоса специалисты часто рекомендуют специальную логопедическую гимнастику и упражнения.

В случаях обнаружения полипов, опухолевых образований или рубцовых изменений может потребоваться хирургическое вмешательство. Для сохранения здоровья голосового аппарата рекомендуется комплексный подход к профилактике. Важно избегать чрезмерной нагрузки на голосовые связки, при необходимости используя усиливающую аппаратуру.

Отказ от табакокурения и иных вредных привычек также способствует сохранению голоса. Немаловажным фактором является поддержание оптимального уровня влажности в жилых и рабочих помещениях.

Следует помнить, что утрата голосовой функции может указывать на серьезные нарушения здоровья, а не просто временный дискомфорт. Регулярная диагностика и адекватная терапия позволят сохранить звучность и выразительность вашего голоса на протяжении многих лет.