Проказа не исчезла: врач рассказала, где и как сегодня заражаются лепрой

Врач Филева: проказу до сих пор находят у сотен тысяч людей по всему миру

Лепра, известная как проказа, — не болезнь из средневековых хроник, а реально существующая инфекция, которую до сих пор ежегодно выявляют у сотен тысяч людей по всему миру, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Всемирный день помощи больным проказой приходится на последнее воскресенье января. Этот день был установлен в 1953 году. В 2026-м событие придется на 25 января.

«Лепра, которую часто называют проказой, — это не болезнь из легенд, а вполне реальное инфекционное заболевание. В медицине его также называют болезнью Хансена. Возбудитель лепры — особая бактерия Mycobacterium leprae, или палочка Хансена. Исторические сведения о проказе актуальны лишь частично: современная ситуация радикально отличается», — рассказала Филева.

Она отметила, что ежегодно в мире регистрируют больше 200 тысяч новых случаев. География болезни сосредоточена в теплых климатических зонах — тропиках и субтропиках.

«К эндемичным территориям относят некоторые государства Азии, Африки, Южной Америки. Отдельные случаи периодически выявляют в развитых странах, обычно связаны они с возвращением путешественников или миграцией. Прогресс в диагностике и терапии превратил лепру из смертельного заболевания в излечимое. Лечение проказы основано на длительном приеме специальной комбинации антибиотиков», — рассказала врач.

Филева уточнила, что курс длится от шести месяцев до года. При этом пациент перестает быть опасным для окружающих в первые же дни терапии.

«Таким образом, проказа — не миф, а болезнь, которую сегодня успешно лечат. Современные методы позволяют не только победить возбудителя, но и предотвратить тяжелые последствия, обеспечивая пациенту возвращение к полноценной жизни», — резюмировала специалист.

