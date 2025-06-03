Регулярные велотренировки постепенно увеличивают ударный объем сердца и оно начинает более эффективно работать, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Велопрогулки — один из самых полезных видов физической активности, они сочетают удовольствие с заботой о здоровье. По данным ВОЗ, регулярные велопрогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, помогают контролировать вес и улучшают психоэмоциональное состояние», — сказала Демьновская.

Она добавила, что если крутить педали с умеренной скоростью, частота сердечных сокращений увеличивается до безопасной тренировочной зоны около 110–130 ударов в минуту, что укрепляет миокард и улучшает его сократительную способность.

«Кроме того, расширяются периферические сосуды, улучшается микроциркуляция. Это способствует нормализации артериального давления у гипертоников. Регулярные, до 2–3 раз в неделю, тренировки способствуют тому, что постепенно увеличивается ударный объем сердца, оно начинает работать более эффективно, перекачивая больше крови с меньшими усилиями», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что, помимо этого, нормализуется липидный профиль крови: повышается уровень «хорошего» холестерина и снижается концентрация «плохого» — это уменьшает вероятность образования атеросклеротических бляшек.

3 июня отмечается Всемирный день велосипеда. В этот день следует пропагандировать и продвигать использование велосипеда в качестве одного из средств достижения устойчивого развития, укрепления образования, включая физическое воспитание, в интересах детей и молодежи, охраны здоровья, профилактики заболеваемости и т. д.