Нейропсихолог предупредила о риске ухудшения памяти из-за нейросетей

По словам Макаровой, когда человек полностью полагается на нейросети, ему незачем долго удерживать собственную мысль. Специалист призвала не воспринимать ответы искусственного интеллекта как истину в последней инстанции.

Неиспользуемые когнитивные способности могут постепенно утрачиваться, но пластичность мозга позволяет их восстанавливать. Нейропсихолог посоветовала больше общаться с людьми, читать, заниматься творчеством и выполнять упражнения на память и внимание.

«Устный счет — великолепная штука. Считайте устно деньги. Берите по 100 примеров в день простых и считайте. Хорошо запоминать маршруты, не опирайтесь только на навигатор. Читаем обязательно. Это тренирует внимание, мышление, речь. Занимайтесь каллиграфией — зрительно-моторные координации развивает, точность движения руки на письме», — посоветовала Макарова.

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