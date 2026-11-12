Шевчук и Чиграков пришли проститься с Александром Чернецким в Петербурге

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук и основатель «Чиж & Co» Сергей Чиграков посетили прощание с лидером «Разных людей» Александром Чернецким в Феодоровском соборе Петербурга, сообщает «Бриф24» .

На церемонию пришли десятки человек. Они приносят красные и желтые гвоздики, многие стоят с зажженными свечами. Чернецкого провожают в красной футболке. У гроба плачет его вдова Инна Чернецкая — бэк-вокалистка и директор «Разных людей».

Чигракова и Чернецкого связывали десятилетия совместной работы. В конце 1980-х Чиж вошел в состав «Разных людей». В начале 1990-х, когда Чернецкий из-за болезни не мог выступать, Чиграков временно заменил его как вокалист и автор песен. Позднее музыканты выпустили несколько совместных альбомов, в том числе концертную запись «Один день вместе».

С «ДДТ» группу также связывала общая история: в петербургском составе «Разных людей» играл гитарист Андрей Васильев, который до этого 12 лет выступал в коллективе Шевчука.

После церемонии, в 14:00, Чернецкого похоронят на Богословском кладбище.

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