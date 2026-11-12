Окно в Европу: сроки оформления шенгена изменились для россиян

Сегодня российские туристы могут быстро оформить визы в Грецию и Испанию. Также ускорилось получение итальянской визы, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Быстрее всего сейчас выходят греческие визы: средний срок их оформления сократился с месяца до двух недель. Заметно быстрее стали выдавать и испанские визы. В практике отдельных компаний срок рассмотрения сократился с четырех до двух недель», — говорится в сообщении.

Ускорилось оформление и итальянских виз. Летом из-за большого спроса ждать приходилось два месяца и дольше. С 19 октября визовый оператор VMS объявил, что срок рассмотрения заявлений на туристические визы в Москве сократился с 60 до 45 дней. Некоторые туроператоры еще сильнее ускорили процесс. Если раньше на получение визы уходило около 3 месяцев, то теперь документы рассматривают в среднем за месяц. Отдельные туристы получают визы даже за 2–3 недели.

При этом рассчитывать на столь быстрое оформление всем заявителям не стоит. Туроператоры советуют учитывать сроки, указанные визовым центром, и закладывать время на возможные задержки.

Оформление французской визы сейчас занимает около четырех недель. Однако иногда процесс ускоряется: некоторые клиенты туроператоров получают визы всего за две недели. Свободные даты для подачи документов на французскую визу иногда появляются даже на ближайшие дни.

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