Рианна снялась в кружевном боди для рождественской кампании Savage X Fenty

38-летняя Рианна запустила праздничную рекламную кампанию своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. Певица позировала в черном полупрозрачном боди у рождественской ели, сообщает «Царьград» .

Артистка опубликовала промоснимки в соцсетях. Для фотосессии она выбрала кружевное боди с цветочным принтом, черные чулки и вельветовые туфли-лодочки на шпильке. Образ дополнил огромный бант.

В подписи к кадрам Рианна отметила, что праздничный сезон — время дарить себе «немного больше». Поклонники похвалили снимки и назвали певицу лучшим подарком, который хотели бы найти под елкой.

Ранее Рианна снялась для рождественской коллекции бренда с тремя детьми: четырехлетним сыном RZA, трехлетним Риотом и годовалой дочерью Роки. Семья позировала в одинаковых красных пижамах с принтами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.