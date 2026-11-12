Оренбургский театр показал в Нижнем Новгороде «Ромео и Джульетту» в стимпанке

11 ноября Оренбургский театр музыкальной комедии открыл гастроли в Нижнем Новгороде мюзиклом «Ромео и Джульетта» (12+). Герои Шекспира вышли на сцену в костюмах в стиле стимпанк, сообщает pravda-nn.ru .

Театр привез три спектакля в ДК «Красное Сормово» по федеральному проекту «Большие гастроли». 12 ноября зрители увидят «Джейн Эйр» (12+), 13 ноября — семейный мюзикл «Царевна-лягушка» (0+).

В постановке режиссера Натальи Индейкиной по сцене движутся металлические кони, а проекции превращают улицы Вероны в покои Капулетти и келью отца Лоренцо. Дизайнер Татьяна Кудрявцева, более двадцати лет создававшая костюмы для Валерия Леонтьева, использовала кожу, латекс и серебряные заклепки.

Музыка Кима Брейтбурга сочетает хип-хоп, рок, метал и поп. Роли Ромео и Джульетты исполнили Денис Поляков и Евгения Аничкович, хореографом-постановщиком выступила Евгения Хробостова.

«Этими гастролями мы расширяем не только федеральные горизонты, но и наши, нижегородские. Для Сормова — огромного района, это очень важно», — отметил директор Нижегородского камерного музыкального театра Николай Коровин.

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