Мать Сергея Соседова рассказала о втором видео его смертельного падения

Мать музыкального критика Сергея Соседова Антонина Петровна заявила о существовании двух видео падения сына с лестницы в гостинице Нерюнгри, сообщает aif.ru .

Накануне российское ток-шоу показало, как Соседов поднимается по лестнице, останавливается и падает навзничь. Его мать предположила, что он потерял сознание еще до падения. По ее словам, организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока 2026» Виктор Беззубов сообщил ей о другой записи.

«Продюсер говорил, что ему показывали другое видео. Трудно что-то оценивать», — поделилась Антонина Петровна.

Соседов приехал в Нерюнгри возглавить жюри конкурса. После падения в гостинице он получил травму головы и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти: критик умер 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние. Полиция признала трагедию несчастным случаем.

Мать критика считает необходимой дополнительную проверку и поддержала поручение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина запросить доклад у руководителя ведомства по Якутии. Окончательных выводов о причинах падения или чьей-либо ответственности пока нет.

Беззубов ранее сообщил, что на показанных ему кадрах рядом с Соседовым никого не было. Причину падения продюсер определить не смог.

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