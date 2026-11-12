Жителям Подмосковья объяснили, как пожаловаться на нарушения при взыскании долгов

Жители Подмосковья могут сообщить о нарушениях при взыскании просроченной задолженности через «Госуслуги» или обратиться в региональное управление судебных приставов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

При нарушении прав в ходе взыскания просроченной задолженности необходимо зафиксировать противоправные действия: сохранить аудио- или видеозаписи, фотографии текстовых сообщений, детализацию разговоров либо другие доказательства. Важно указать дату и время нарушения.

К заявлению в ФССП России нужно приложить документы и материалы, в том числе сведения о кредитных обязательствах, название коллекторской организации, данные взаимодействующих с должником физических лиц и полные контактные данные заявителя.

Жалобу на неправомерные действия кредитора или его представителя можно направить через портал «Госуслуги». Жители Подмосковья также могут подать письменное обращение в ГУФССП России по Московской области или записаться на прием к должностным лицам через интернет-приемную на официальном сайте управления: https://r50.fssp.gov.ru/.

Взыскивать долги вправе банки, микрофинансовые организации и профессиональные коллекторские организации. Микрофинансовые организации могут взыскивать задолженность только по своим микрозаймам. Банки — по собственным кредитным договорам, а также по договорам с другими кредиторами, в том числе МФО, в рамках договора на оказание услуг по взысканию задолженности.

Профессиональные коллекторские организации могут представлять кредитора — банк или МФО. Они также вправе выступать кредиторами и предъявлять требования по просроченным задолженностям, выкупленным у банков или иных лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.