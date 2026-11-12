Чурикова призвала не строить версии о криминальной смерти Соседова

Телеведущая Яна Чурикова призвала не рассуждать о криминальной подоплеке смерти музыкального критика Сергея Соседова без достоверных данных, сообщает NEWS.ru .

На премьерном показе фильма «Лиля» Чурикова призналась, что не знает подробностей произошедшего, и выразила соболезнования.

«Я этого совершенно не знаю. Мы с вами журналисты, мы обязаны опираться только на факты. И мне просто по-человечески очень жаль, что произошла такая утрата», — заявила Чурикова.

Телеведущая рассказала, что встречалась с Соседовым лишь дважды. Много лет назад он участвовал в ее программе «12 злобных зрителей». После этого они практически не общались.

Согласно медицинскому заключению, о котором стало известно ранее, Соседов скончался от травм при падении на лестнице гостиницы «Дархан» в Нерюнгри. Причиной смерти стали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние.

Продюсер Сергей Дворцов также выдвинул версию о возможном магическом воздействии. Он предположил, что на критика якобы навели порчу на смерть, чтобы заставить его замолчать и исчезнуть из публичного пространства.

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