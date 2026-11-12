В Пушкино начали благоустраивать территорию новой детской поликлиники

Строители приступили к благоустройству территории детской поликлиники на 400 посещений в смену на проезде Розанова в Пушкино. Открытие учреждения запланировано на 2027 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На территории строящейся поликлиники укладывают асфальт вокруг здания и брусчатку на тротуарах, устанавливают ограждение. Внутри продолжаются отделочные работы.

В пятиэтажном здании площадью 9,4 тыс. кв. м разместятся клинико-диагностическая лаборатория, педиатрическое и инфекционные отделения, кабинеты функциональной диагностики, отделения специализированного приема, неотложной помощи, хирургическое и стоматологические отделения. Также предусмотрены зал лечебной физкультуры, кабинеты физиотерапии и восстановительного лечения, дневной стационар.

На прилегающей территории оборудуют парковку, детскую игровую площадку и места для отдыха.

Поликлинику строят за счет бюджетных средств по госпрограмме Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Открыть учреждение планируют в 2027 году.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.