Шадаев призвал размещать дата-центры под землей, а не за рубежом

Российским дата-центрам нужно «закапываться», а не переезжать за границу. Такой вариант размещения ЦОДов предложил глава Минцифры Максут Шадаев на CNews Forum, сообщает ТАСС .

Министр призвал не переносить дата-центры за рубеж. По его словам, их лучше «разместить под землей».

«Понятно, что нужно закапываться», — признал министр.

Шадаев отметил, что между переездом за границу или уходом под землю нужно выбрать второй вариант. Такое решение предпочтительнее релокации.

По словам министра, Минцифры уже призывает разместить дата-центры под землей.

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