Пройти флюорографию, маммографию и рентген смогут жители в «Пригороде Лесное» Ленинского округа

Пройти обследования на тяжелом диагностическом оборудовании в шаговой доступности от дома в ближайшее время смогут жители поселка Мисайлово Ленинского городского округа. Соответствующая медтехника поступила в открывшуюся на днях поликлинику на 1000 посещений в смену в ЖК «Пригород Лесное». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В поликлинике работает блок лучевой диагностики, где можно пройти обследование на флюоорографе, маммографе, рентген-аппарате. Ранее для этого необходимо было ехать в Видное. Такое оборудование в основном установлено во взрослой поликлинике и в модуле диспансеризации. Теперь жителям восточной части округа из Молоково, Орлово, Богданихи, села Остров и других населенных пунктов Ленинского округа не нужно подолгу добираться до города, а для жителей „Пригорода Лесное“ эти процедуры стали рядом с домом», — сказал заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов.

Посетители могут получить все виды медицинской помощи можно в новой поликлинике на 1000 посещений в смену. Здесь есть как взрослое, так и детское отделение, в котором кроме врачей-педиатров будут кабинеты травматолога и хирурга с перевязочными, комната грудного вскармливания, кабинет здорового ребенка с прививочной, помещения для работы психолога, логопеда и узкопрофильных специалистов, а также дневной стационар на 6 коек.

В блоке для взрослого населения предусмотрены 11 кабинетов врачей-терапевтов, отделение физиотерапии, 2 кабинета врача офтальмолога с темной комнатой, кабинеты врачей гинеколога и уролога с манипуляционными, кабинеты функциональной диагностики с возможностью пройти УЗИ, ЭКГ и другие обследования. Также здесь располагаются кабинеты для приема различных видов анализов, колл-центр для вызова врача на дом, аптека льготного обеспечения лекарствами.

В соответствии с проектом развития территории в «Пригороде Лесное» запланировано строительство больницы на 800 коек с отделением скорой помощи.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.