Программы «Земской доктор» и «Земской фельдшер» расширены в Подмосковье

«Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. Теперь принять участие в программе «Земский доктор» смогут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины. А «Земским фельдшером» могут стать участковые и процедурные медсестры, а также медсестры врача общей практики. Всего в этом году, благодаря этим программам, мы планируем привлечь на работу в Подмосковье почти 240 специалистов», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Участники программы могут получить единовременную выплату: врачи — до 1,5 млн рублей, фельдшеры — до 750 тыс. рублей. Подать заявку на участие можно, обратившись в кадровую службу своей медицинской организации.

Помимо «Земского доктора» и «Земского фельдшера», в Подмосковье предусмотрены другие меры поддержки для медработников. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.