Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что программа капитального ремонта поликлиник в регионе будет стабильно реализовываться.

«Во всем, что касается капитального ремонта, формы — и школ, и детских садов, и поликлиник, и социальных учреждений, у нас крейсерская скорость», — сказал Воробьев в интервью газете «Коммерсант».

Он подчеркнул, что регион ежегодно закладываем необходимый объем средств на постоянный капремонт социальных объектов.

Губернатор добавил, что наличие медучреждений 30-40-летней давности вблизи новой школы и поликлиники может доставлять жителям Подмосковья дискомфорт, поэтому программа по ремонту продолжит реализовываться долгие года.

Ранее Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.