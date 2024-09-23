сегодня в 14:55

Профсоюз Подмосковья участвует в заседании президиума здравоохранения в ХМАО

В Ханты-Мансийске стартовало заседание президиума Профсоюза работников здравоохранения РФ под руководством лидера организации Анатолия Домникова. В составе президиума руководители ряда успешных региональных организаций нашей страны, в их числе — председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Заседание очень насыщенное, на повестке — большое количество важных вопросов, определяющих дальнейшую работу. Мы заслушали доклады представителей аппарата центрального комитета, обсудили практическую помощь членам Профсоюза, поговорили о совершенствовании системы оплаты труда в регионах, правозащитной деятельности, охране труда и социальном партнерстве», — рассказала лидер Обкома.

Также в числе основных вопросов по-прежнему остаются цифровизация и информационная активность. В Подмосковье эти направления планово развиваются.

«Уже сегодня в нашей организации внедрен электронный документооборот, работает „горячая линия“ Профсоюза, создан помощник по подготовке проекта коллективного договора, а также электронная база знаний. Новые технологии активно внедряются в нашу жизнь на всех уровнях», — подчеркнула Суслонова.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.