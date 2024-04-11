Профсоюз и медколледж Подмосковья разрабатывают проект по работе со студентами

В начале апреля председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова провела рабочую встречу с администрацией Московского областного медицинского колледжа №1. В ходе встречи директор учреждения и представитель первичной профсоюзной организации обсудили интересы студентов и поделились своим видением современных образовательных программ для студентов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Нина Суслонова подчеркнула, что одним из ключевых аспектов в сфере здравоохранения остается вопрос кадрового обеспечения. Поэтому важно обеспечить плавный переход студентов в медицинские учреждения Московской области. Это требует хорошей подготовки, наставничества, профессиональной ориентации и других аспектов.



Вместе с колледжем будет разработан совместный проект по работе со студентами с целью обеспечения их хорошей подготовки и последующего пребывания в сфере здравоохранения, включая работу в больницах и в Профсоюзе.

На данный момент более 70% студентов областного медицинского колледжа являются членами профсоюза.



Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи – выше.



«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», – сообщил глава региона.