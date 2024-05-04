Мария Захарова: НАТО готовится к конфликту с Россией
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что НАТО развязало против РФ гибридную войну, сообщает пресс служба МИД РФ.
«И не только гибридную — в конфликте вокруг Украины натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с нашей страной».
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
По словам Захаровой, альянс финансирует киевский режим и поставляет вооружение на Украину. Также НАТО снабжает страну разведданными. После них оружием западного производства ВСУ наносят удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре на территории России.
Представитель МИД РФ отметила, что о подготовке к конфликту с РФ говорят глава Военного комитета альянса Роб Бауэр и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи.