Мария Захарова: НАТО готовится к конфликту с Россией

«И не только гибридную — в конфликте вокруг Украины натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с нашей страной». Мария Захарова Официальный представитель МИД РФ

По словам Захаровой, альянс финансирует киевский режим и поставляет вооружение на Украину. Также НАТО снабжает страну разведданными. После них оружием западного производства ВСУ наносят удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре на территории России.

Представитель МИД РФ отметила, что о подготовке к конфликту с РФ говорят глава Военного комитета альянса Роб Бауэр и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Кристофер Каволи.