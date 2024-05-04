Гладков: в Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
В Белгородском районе и в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он сообщил, что жителям, которые находятся дома, не следует подходить к окнам.
Следуется укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами. Например, в ванной, коридоре, туалете.
Тем, кто находится на улице, необходимо срочно укрыться в помещениях.
Ранее дрон-камикадзе совершил атаку на село Вергилевка, которое расположено в Белгородском районе РФ.