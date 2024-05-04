Гладков: в Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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В Белгородском районе и в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Он сообщил, что жителям, которые находятся дома, не следует подходить к окнам.

Следуется укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами. Например, в ванной, коридоре, туалете.

Тем, кто находится на улице, необходимо срочно укрыться в помещениях.

Ранее дрон-камикадзе совершил атаку на село Вергилевка, которое расположено в Белгородском районе РФ.