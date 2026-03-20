Профессор Уметов назвал секрет долголетия жителей Кавказа

Заведующий кафедрой факультетской терапии медицинской академии Кабардино-Балкарского госуниверситета Мурат Уметов отметил, что традиции адыгов могут служить ориентиром для поддержания здоровья.

«Для здоровья полезен ежедневный физический труд. Организм человека рассчитан на преодоление трудностей», — сообщил эксперт.

По его словам, важна умеренность в питании: из-за стола лучше вставать с легким чувством голода. Переедание, напротив, ухудшает самочувствие и со временем сказывается на состоянии организма.

Профессор добавил, что раньше значительную роль играла постоянная физическая активность, в том числе верховая езда. Сегодня ее можно заменить регулярными кардио- и силовыми тренировками.

Отдельное значение имеет режим дня. Предки ложились спать с заходом солнца и вставали на рассвете, следуя естественным биоритмам. Уважение к старшим и внимательное отношение к окружающим также помогали снижать уровень стресса и сохранять психологическое равновесие.

