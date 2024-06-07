Профессор раскрыл, грозит ли человечеству смертельная эпидемия птичьего гриппа

В Мексике произошел первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2), который привел к летальному исходу. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался о возможности появления опасного варианта вируса, который будет быстро распространяться среди населения и спровоцирует эпидемию с большими потерями, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам эксперта, вирус птичьего гриппа отличается очень высокой патогенностью. Он быстро распространяется среди птиц и может представлять большую опасность для сельского хозяйства. При этом вирус может убивать не только животных, но и людей.

Профессор отметил, что существует несколько различных серотипов вируса птичьего гриппа А, некоторыми из которых люди уже заражались в прошлом. Хотя случаи инфицирования крайне редки, они практически всегда приводят к смерти.

По словам Альтштейна, в силу мутаций могут возникнуть варианты вируса, которые будут легко передаваться между людьми. Если при этом вирус сохранит свою высокую патогенность, то это будет пандемия с очень большими потерями для человечества. Однако пока эксперт не видит оснований для беспокойства: вспышки могут быть отдельными, но эпидемическое распространение чрезвычайно маловероятно.

В России, по словам Альтштейна, существуют «предварительные» вакцины от вируса птичьего гриппа, разработкой которых занимаются в том числе в центре Гамалеи. Если стране начнет угрожать эпидемия, эти вакцины введут в использование.