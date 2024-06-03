Профессор Палеев: участники форума в МОНИКИ совершают великие открытия

Советский и российский врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Николай Палеев пожелал успехов и достижений участникам форума «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля», который проходит в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского.

«Я уже не в первый раз участвую в форумах такого формата и отношусь к ним положительно», — сказал он.

Палеев обратил внимание, что этот форум выделяется своей значимостью и актуальностью.

«Профессионалы, выступающие здесь, совершают великие открытия будущего медицины для всех», — отметил он.

Николай Палеев — легендарный врач-терапевт. В 1953–1957 годах работал главным врачом в поселке Таймылыр в Якутии, а в 1955–1957 годах он участвовал в первой советской антарктической экспедиции в качестве врача и научного сотрудника, дрейфовал на льдине. Последние 60 лет он возглавляет терапевтическое отделение МОНИКИ. На счету Николая Палеева почти 700 научных публикаций, его открытия в вопросах диагностики заболеваний сердца и органов дыхания ценятся во всем мире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.