Профессор МОНИИАГ Попов рассказал, чем опасен эндометриоз для женщины

13 марта отмечается Всемирный день осведомленности об эндометриозе, распространенном гинекологическом заболевании, которым страдает почти каждая десятая женщина репродуктивного возраста, то есть около примерно 176 млн женщин во всем мире. Чем опасно это заболевание и как оно лечится, рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ, руководитель Московского областного центра эндометриоза профессор Александр Попов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Для эндометриоза характерно нахождение клеток, подобных по строению и свойствам клеткам слизистой оболочки матки, вне этой области. Такие клетки обнаруживаются на связках, брюшине, в мочевом пузыре, кишечнике, диафрагме и в других органах.

«Основная опасность в том, что эндометриоз серьезно снижает качество жизни женщины, вызывая болевой синдром и нарушения функций не только женских, но и других органов — мочевого пузыря, кишечника. Он может негативно сказываться на репродуктивной функции женщины: так, до 50% женщин с эндометриозом сталкиваются с бесплодием», — рассказал профессор Попов.

Врач подчеркнул, что очаги заболевания на окружающих тканях могут привести к ряду осложнений, а острые боли нередко становятся причиной экстренной госпитализации в хирургические стационары и ошибочно выполненной операции по поводу предполагаемого острого аппендицита, кишечной непроходимости или внутрибрюшного кровотечения.

Руководитель Московского областного центра эндометриоза отдельно отметил, что пациентке с эндометриозом важно регулярно наблюдаться у врачей, специализирующихся именно на этой болезни. Обращаясь в Центр эндометриоза, женщина может одновременно получить консультацию нескольких специалистов, которые разработают тактику ведения ее заболевания на долгосрочный период.

Болезнь может протекать у разных пациенток по-разному, а потому тактика в отношении каждой женщины должна быть строго индивидуальной. Это могут быть как наблюдение, так и медикаментозная терапия или хирургическое лечение.

Врач отдельно отметил, что диетотерапия, прием БАДов, витаминов и минеральных добавок в качестве метода лечения заболевания пациенткам с эндометриозом не рекомендованы.

На консультацию в Московский центр эндометриоза, в рамках работы которого проводятся врачебные консилиумы для самых сложных пациенток, может быть направлена любая пациентка, которая наблюдается врачами МОНИИАГ по этому заболеванию.

Лечение в МОНИИАГ и Московском областном центре эндометриоза оказывается в рамках ОМС и доступно всем жителям Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.