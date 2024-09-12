Профессор Дайхес: ведущие профессионалы собрались на конференции в МОНИКИ

Здравоохранение Подмосковья развивается в правильном русле. На конференции, посвященной юбилею клиники оториноларингологии в МОНИКИ, собрались ведущие профессионалы со всей страны, сообщил журналистам директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес.

Старейшая российская клиника оториноларингологии отмечает 150 лет.

«Отрадно, что клиника все годы служит и России, и нашему родному Подмосковью. Она находится при этом на самых передовых позициях», — сказал Дайхес.

Он добавил, что очень важно развиваться оториноларингологии как практической науке.

«Клиника МОНИКИ оказывает помощь в самых тяжелых случаях: при техногенных катастрофах, при сложных ситуациях, которые были в „Крокус Сити“ во время теракта, медики-оториноларингологи были на самых передних позициях. Врачи МОНИКИ помогают и поддерживают героев СВО», — отметил Дайхес.

Дайхес заключил, что конференция очень важна, так как в зале видно очень много молодых лиц, которые понимают, насколько это направление медицины важно.

Всероссийская научно-практическая конференция «Новые медицинские технологии в оториноларингологии. Прошлое, настоящее и будущее. К 150-летию первой в России оториноларингологической клиники» начала работу в МОНИКИ им. Владимирского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев.