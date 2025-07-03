Не все двери открыты: в какие страны не пускают со старым загранпаспортом

В материале РИАМО — о том, какие страны не хотят принимать у себя россиян с загранпаспортами старого образца, почему и с каким лучше паспортом путешествовать.

В чем разница между старым и новым загранпаспортами

На сегодняшний день существуют два вида паспорта.

Старого образца — его оформляют на пять лет, но он не содержит биометрических данных владельца.

Нового образца — его срок службы в два раза дольше, и он содержит электронный носитель информации с биометрическими данными владельца.

Почему не хотят принимать паспорта старого образца

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Есть несколько основных причин. Так развитые европейские страны оберегают себя от мошенников и потенциальных преступников. Биометрия же помогает на границе обнаружить, под своим именем и фамилией проходит человек или нет.

Кроме того, с этого года в странах Евросоюза появилась специальная система контроля: по биометрии теперь считывают не только имя и фамилию туриста, но и количество дней нахождения по Шенгену. Соответственно, старые паспорта такая система не увидит.

Некоторые аналитики полагают, что это больше политический ход, а не желание обезопасить себя. Так, вероятно, хотят сократить поток туристов из России, которые теперь лишний раз задумаются: пустят их в страну или нет.

Какие страны не разрешают въезд со старыми паспортами

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Франция, Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония и ряд других стран. Эксперты предполагают, что с 15 июля сюда присоединится Латвия, а позже Бельгия, Германия или Испания.

Франция впустит со старым паспортом только детей младше 15 лет и туристов с действующей шенгенской визой на руках, которую они успели получить до первого июня 2025 года. В этот период ни в коем случае не меняйте паспорт на новый: тогда вашу шенгенскую визу отменят.

При спорных ситуациях с пограничниками эксперты рекомендуют ссылаться на сайт Совета Европейского союза.

Куда можно ехать с загранпаспортом старого образца

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Пятилетний паспорт стремительно теряет актуальность. Однако обладателям старого документа не стоит отчаиваться: остались страны, которые без проблем с ним принимают:

Турция — без визы до 60 дней, паспорт любого типа;

Сербия, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан — свободный въезд, никаких требований к типу паспорта;

ОАЭ — выдают визу по прилете, и тип паспорта значения не имеет;

Таиланд — виза до 60 дней онлайн, паспорт старого образца подходит;

Индия — электронная виза, старые паспорта принимаются;

Китай — по визе, без ограничений по типу паспорта;

Египет, Тунис, Иран, Куба, Мексика — проблем не возникает.

Стоит отслеживать список стран, которые принимают с загранпаспортом старого образца, он может меняться.

Сколько стоит загранпаспорт старого и нового образца и где его оформить

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Заявление на получение загранпаспорта можно подать несколькими способами:

Через сайт «Госуслуг» — самый быстрый и дешевый способ получить паспорт. Документ нового образца (на 10 лет) обойдется в 3,5 тысяч, старого (на 5 лет) — в 1,4 тысячи рублей.

лично в МФЦ или МВД, но здесь уже без скидок. Загранпаспорт нового образца стоит 5 тысяч рублей, старого — 2 тысячи рублей.

При подаче заявления по месту прописки паспорт будет готов в течение одной-дух недель, если подавать заявление в другом регионе, то получение загранпаспорта может задержаться на месяц.

Какие документы нужны для загранпаспорта

Для оформления загранпаспорта понадобятся: