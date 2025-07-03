Не все двери открыты: в какие страны не пускают со старым загранпаспортом
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В материале РИАМО — о том, какие страны не хотят принимать у себя россиян с загранпаспортами старого образца, почему и с каким лучше паспортом путешествовать.
В чем разница между старым и новым загранпаспортами
На сегодняшний день существуют два вида паспорта.
- Старого образца — его оформляют на пять лет, но он не содержит биометрических данных владельца.
- Нового образца — его срок службы в два раза дольше, и он содержит электронный носитель информации с биометрическими данными владельца.
Почему не хотят принимать паспорта старого образца
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Есть несколько основных причин. Так развитые европейские страны оберегают себя от мошенников и потенциальных преступников. Биометрия же помогает на границе обнаружить, под своим именем и фамилией проходит человек или нет.
Кроме того, с этого года в странах Евросоюза появилась специальная система контроля: по биометрии теперь считывают не только имя и фамилию туриста, но и количество дней нахождения по Шенгену. Соответственно, старые паспорта такая система не увидит.
Некоторые аналитики полагают, что это больше политический ход, а не желание обезопасить себя. Так, вероятно, хотят сократить поток туристов из России, которые теперь лишний раз задумаются: пустят их в страну или нет.
Какие страны не разрешают въезд со старыми паспортами
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Франция, Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония и ряд других стран. Эксперты предполагают, что с 15 июля сюда присоединится Латвия, а позже Бельгия, Германия или Испания.
Франция впустит со старым паспортом только детей младше 15 лет и туристов с действующей шенгенской визой на руках, которую они успели получить до первого июня 2025 года. В этот период ни в коем случае не меняйте паспорт на новый: тогда вашу шенгенскую визу отменят.
При спорных ситуациях с пограничниками эксперты рекомендуют ссылаться на сайт Совета Европейского союза.
Куда можно ехать с загранпаспортом старого образца
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Пятилетний паспорт стремительно теряет актуальность. Однако обладателям старого документа не стоит отчаиваться: остались страны, которые без проблем с ним принимают:
- Турция — без визы до 60 дней, паспорт любого типа;
- Сербия, Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан — свободный въезд, никаких требований к типу паспорта;
- ОАЭ — выдают визу по прилете, и тип паспорта значения не имеет;
- Таиланд — виза до 60 дней онлайн, паспорт старого образца подходит;
- Индия — электронная виза, старые паспорта принимаются;
- Китай — по визе, без ограничений по типу паспорта;
- Египет, Тунис, Иран, Куба, Мексика — проблем не возникает.
Стоит отслеживать список стран, которые принимают с загранпаспортом старого образца, он может меняться.
Сколько стоит загранпаспорт старого и нового образца и где его оформить
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Заявление на получение загранпаспорта можно подать несколькими способами:
- Через сайт «Госуслуг» — самый быстрый и дешевый способ получить паспорт. Документ нового образца (на 10 лет) обойдется в 3,5 тысяч, старого (на 5 лет) — в 1,4 тысячи рублей.
- лично в МФЦ или МВД, но здесь уже без скидок. Загранпаспорт нового образца стоит 5 тысяч рублей, старого — 2 тысячи рублей.
При подаче заявления по месту прописки паспорт будет готов в течение одной-дух недель, если подавать заявление в другом регионе, то получение загранпаспорта может задержаться на месяц.
Какие документы нужны для загранпаспорта
Для оформления загранпаспорта понадобятся:
- паспорт РФ;
- фото (в зависимости от способа подачи);
- военный билет (для мужчин);
- старый загранпаспорт — при его наличии;
- для паспорта нового образца нужно будет сдать биометрию.