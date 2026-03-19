Профессор Ачкасов призвал делать перерывы при сидячей работе

Заведующий кафедрой спортивной медицины Сеченовского университета Евгений Ачкасов рекомендовал делать короткие физкультминутки при сидячей работе для профилактики тромбозов и болей в спине, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам профессора, современный образ жизни связан с длительной работой за компьютером и дефицитом движения. Короткие активные паузы помогают улучшить кровообращение, повысить концентрацию и снизить риск мышечных спазмов.

«В советское время была производственная гимнастика… Сейчас этого очень не хватает. Поэтому нужно этим заниматься обязательно», — сказал Ачкасов.

Эксперт рекомендовал делать перерывы каждый час на 5–10 минут: встать, пройтись или выполнить простые упражнения. Производственную гимнастику стоит проводить два-три раза в день, даже по 3–5 минут. Подойдут вращения головой, руками и стопами, наклоны и повороты туловища, сгибание и разгибание ног.

«Когда мы много сидим, возникает застой в нижних конечностях — отсюда могут образовываться тромбы. Часто боль в спине связана с нарушением мышечного тонуса», — пояснил профессор.

Физкультминутки не заменяют полноценные тренировки, а служат их дополнением. При уже возникших болях необходимо обратиться к врачу.

