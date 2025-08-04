Профессионализм и командный дух: в Москве спасли тройняшек с крайне низким весом

В перинатальном центре Городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского в Москве врачи провели уникальную операцию: спасли тройняшек с экстремально низким весом — менее 1,5 кг, сообщает «Царьград» .

«Более 20 дней врачи боролись за их здоровье, после чего их вместе с матерью перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Там девочки на протяжении трех недель обучались самостоятельно дышать и питаться, активно набирали вес и развивались. Сегодня все четверо в хорошем состоянии», — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Первой на свет появилась старшая девочка, ее вес составил чуть более 1,3 кг, рост — 40 см, самой младшей оказалась малышка весом 1,4 кг и ростом 38 см.

По словам Раковой, сегодня в Москве работает 6 современных перинатальных центров, где квалифицированные специалисты помогают родившимся раньше срока детям. В 2025 году в городе родились 463 двойни и 4 тройни, медики смогли обеспечить безопасность на всех этапах.