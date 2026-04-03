Проект телемедицины Подмосковья победил во Всероссийском отборе
Проект «Телемедицина для долголетия» министерства здравоохранения Московской области стал победителем VI Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Награждение прошло на площадке координационного центра правительства РФ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметили лучшие региональные инициативы. Подмосковный проект получил награду в номинации «Инновационные практики активного долголетия».
«Мы успешно развиваем телемедицину в Московской области. Чтобы представители старшего поколения могли без труда пользоваться сервисом и продлевать электронные рецепты не выходя из дома, совместно с Минсоцразвития запустили в центрах Активного долголетия обучение по записи на телемедицинские консультации. Его прошли свыше 1,1 тыс. человек, почти 40% из них начали пользоваться цифровым сервисом», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Занятия организованы в 68 центрах Активного долголетия в 55 городских округах. Специалисты помогают установить мобильное приложение «Добродел: Телемедицина», пройти авторизацию и записаться на первую консультацию.
С помощью телемедицины пациенты могут обсудить с врачом результаты диспансеризации и анализов, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготные лекарства и скорректировать лечение. Запись доступна через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/, инфомат в медорганизации и по телефону 122.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.
«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.