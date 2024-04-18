Проект «Ранняя помощь» почти за год помог более чем 1,5 тыс детей в Подмосковье

Менее года в Подмосковье реализуется проект «Ранняя помощь» для маленьких детей. За этот период проект помог более чем 1,5 тыс. детей, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«За небольшой период проект «Ранняя помощь» помог более чем 1,5 тыс. детей, которые нуждаются в гармоничном развитии. Услугу могут получить дети по показаниям педиатра и абсолютно бесплатно», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области, министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Услугу преимущественно получаю дети от 0 до 3 лет, но также специалисты помогают и детям более старшего возраста. Специалисты по базе проверяют назначения детям и приглашают для оказания помощи в реабилитационные центры или выезжают на дом.

В рамках проекта детям доступен лечебный массаж, адаптивная физкультура, физиотерапия.

Получить услугу «Ранней помощи» можно также, подав заявление на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.