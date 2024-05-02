Проект Подмосковья «Медицинская школа» стал финалистом национальной премии

Профориентационный проект «Медицинская школа», который реализуется совместно с коломенской гимназией № 9, государственным медицинским университетом им. академика И. П. Павлова в Рязани и больницей Коломны, стал финалистом национальной премии «Россия — мои горизонты», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Премия является престижным мероприятием в области профессиональной ориентации. Она направлена на выявление, поддержку и поощрение лучших инициатив, проектов и достижений в области профориентации, которые помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии. Премия направлена на поддержку и поощрение специалистов, которые ежедневно, используя научные, психологические, авторские и другие методики, помогают определить образовательно-профессиональную траекторию молодого поколения.

«Проект гимназии № 9 был отмечен в номинации «Лучший проект в области профориентации в среде здоровья». Это огромная радость и честь для нас — стать финалистами всероссийской премии. Но мы не планируем останавливаться и уже набираем новый медицинский класс. Чтобы стать частью команды будущих медиков и уже со школы начать реализовывать свою мечту о медицине, девятиклассникам необходимо пройти профильное тестирование по химии и биологии в рамках школьной программы», — рассказала заместитель директора гимназии № 9, куратор медицинских классов Анна Ермакова.

Тестирование для учащихся 9 классов пройдет 14 мая в здании гимназии № 9 по адресу: Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 322. Начало в 15:00. Для регистрации на профильное тестирование необходимо заполнить форму по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.