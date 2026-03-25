Продолжается VII Всероссийский Конгресс с международным участием «5П Детская медицина»

25 марта 2026 года продолжается работа VII Всероссийского конгресса с международным участием «5П Детская медицина: Здоровый ребенок — миссия выполнима». Второй очный день крупнейшего конгресса России, собравший ведущих специалистов в области детской медицины из России, стран СНГ и дальнего зарубежья, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На втором дне Конгресса работали восемь тематических площадок, на которых было представлено более 40 симпозиумов и мастер-классов по ключевым направлениям современной педиатрии. Открыл день блок, посвященный орфанным заболеваниям: эксперты обсудили современные подходы к дифференциальной диагностике и патогенетической терапии редких патологий — от ахондроплазии и гипофосфатемического рахита до мышечной дистрофии Дюшенна, СМА и болезней накопления, уделив особое внимание важности ранней верификации диагноза для своевременного начала лечения.

«Своевременная диагностика орфанных заболеваний — это не просто медицинская задача, это возможность изменить траекторию жизни ребенка и его семьи», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Впервые на Конгрессе прошел I Форум по респираторной медицине, посвященный современным алгоритмам ведения детей с бронхиальной обструкцией, рациональной терапии респираторных инфекций и стратегиям преодоления антибиотикорезистентности в детской пульмонологии.

На специализированных площадках по кардиологии, гастроэнтерологии и аллергологии эксперты обменялись практическим опытом применения персонализированных подходов и новых терапевтических возможностей в лечении хронических заболеваний у детей.

IV Всероссийский форум медицинских сестер поднял вопросы профессионального развития, наставничества и цифровизации сестринской практики — от электронного документооборота до образования и наставничества.

Профильная секция по неонатологии объединила специалистов для обсуждения преемственности помощи, профилактики инфекций раннего возраста и формирования партнерских отношений с семьей пациента.

Также на Конгрессе были подведены итоги Олимпиады по детской медицине для ординаторов и молодых специалистов.

На конгрессе работали интерактивные мастер-классы:

УЗИ легких в неонатологии;

Оценка физического развития и подбор диеты;

Ботулинотерапия и ТМС в реабилитации детей с ДЦП.

Прошел интерактивный мастер-класс от психологов учебного центра профессионального развития компетенций в педиатрии НИКИ детства «Твой стиль наставничества». На площадке мастер-класса участники разбирали типы наставничества в медицинской среде, отрабатывали навыки конструктивной обратной связи и эмоционального интеллекта, моделировали сложные коммуникативные ситуации и обсуждали, как поддерживать мотивацию молодых специалистов без выгорания самого педагога. В формате ролевых игр и кейсов психологи помогли адаптировать стиль наставничества под разные типы личности обучающихся.

Третий день Конгресса, 26 марта 2026 года, пройдет в онлайн-формате. Трансляция ключевых сессий будет доступна для зарегистрированных участников на официальной платформе мероприятия.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.