Продажи презервативов в Башкирии достигли минимума за 5 лет

В башкирских аптеках в прошлом году продали 475,3 тыс. упаковок презервативов, что на 8% меньше, чем годом ранее, и на 27,6% ниже показателей 2020 года. За пять лет динамика продаж данной продукции была положительной только в 2021 году (рост на 5%), сообщает «РБК Уфа» .

По данным аналитической компании DSM Group, несмотря на снижение объема, в денежном выражении продажи увеличились на 2% к 2023 году, до 158,3 млн рублей. Если сравнивать с 2020 годом, то показатель понизился на 2%

В целом за пять лет объем продаж презервативов в денежном выражении был на максимуме в 2021 году, он составлял 169 млн руб.

Кроме того, в аптеках региона в 2024 году продали 418,2 тыс. упаковок гормональных пероральных контрацептивов, это на 7% меньше, чем годом ранее. По сравнению с 2020 годом продажи противозачаточных снизились на 4,1%. В 2022 и 2023 годах отмечен рост продаж на 4% и 3% соответственно.

Эксперт фармрынка, управляющий партнер «Центра бизнес-технологий» Виктория Карташова считает, что уменьшение объема продаж данной продукции может быть связано с психологическим состоянием населения.

«Могу предположить, что в нынешней, в том числе политической и экономической, ситуации очень велики тревожные состояния из-за неопределенности. Высокая инфляция, рост цен на все, неуверенность в завтрашнем дне — любой психолог подтвердит, что все это ведет к неврозам. А невротические состояния напрямую влияют на либидо обоих полов», — пояснила эксперт.

По ее словам, возможно, что спрос уменьшился из-за роста цен и потенциального снижения желания заниматься сексом ввиду повышенного стресса.