Продажи идут на рекорд: россияне массово скупают средства от похмелья

Продажи лекарств от похмелья в натуральном и денежном выражении в 2025 году увеличились у отечественных аптек более чем на четверть. За 10 месяцев число проданных препаратов выросло на 27%, если сравнивать с тем же периодом 2024 года, — до 1,96 млн упаковок, сообщает РБК со ссылкой на материал аналитического агентства DSM Group.

Показатели продаж средств против похмелья в 2025-м оказались выше, чем за любой такой же промежуток времени с 2022-го. Например, в 2022 году жители РФ приобрели 1,7 млн пачек подобных лекарств. В тот же период в 2023 и 2024 годах — по 1,5 млн и 1,6 млн упаковок соответственно.

Объем продаж в денежном эквиваленте в рассматриваемый промежуток времени в прошлые 3 года тоже оказался ниже. В 2022 году он был 648 млн рублей, в 2023-м — 466 млн, в 2024-м — 630 млн.

Продажи в текущем году уже почти дошли до показателей за полный 2022 год. Тогда в РФ приобрели 2 млн упаковок соответствующих товаров.

При этом в 2023–2024 годах россияне покупали средства от похмелья реже — 1,89 млн и 1,99 млн упаковок за 12 месяцев каждого года соответственно.

