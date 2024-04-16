Продажи дорогих БАДов в России в 2023 году выросли на 29%

Продажи БАДов дороже 1 тыс рублей в 2023 году выросли почти на 30%

Фармацевт-нутрициолог компании — производителя витаминов UESUPPS Ольга Силантьева заявила, что россияне переходят на более дорогие биологически активные добавки (БАД). По итогам прошлого года оборот рынка составил около 150 млрд рублей против 105 млрд рублей в 2022 году, сообщает «Коммерсант» .

Она подчеркнула, что рост популярности БАДов у граждан может быть связан в том числе со стрессом.

DSM GROUP провела исследование, в ходе которого выяснилось, что 40% из 1,5 тыс. респондентов ежедневно испытывают стресс, а 30% опрошенных обзавелись вредными привычками для борьбы с негативными эмоциями и тревожностью.

В конце марта в российских магазинах обнаружен смертельно опасный БАД японского производителя. В Роспотребнадзоре подтвердили, что данный препарат не зарегистрирован в России и не имеет право продаваться.