Проблемы с кишечником и памятью: чем опасен постоянный стресс

сегодня в 06:15

Врач Демьяновская: постоянный стресс может привести к акне и проблемам с памятью

Если стресс становится фоновым состоянием, то он может привести к физиологическим нарушениям, в частности, это может быть синдром раздраженного кишечника, ухудшение состояния кожи, выпадение волос, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Длительные физиологические изменения, характерные для стресса, могут переходить в заболевания. Так, со стороны органов пищеварения возможно развитие синдрома раздраженного кишечника (СРК) — боль, дискомфорт, частые вздутия живота и нарушения в работе кишечника без каких-либо медицинских причин», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что людям в состоянии постоянного перенапряжения свойственны изменения аппетита или необъяснимый набор веса.

«Еще одним нестандартным признаком может стать ухудшение состояния кожи — появление акне или псориаза, а также усиленное выпадение волос», — уточнила врач.

По ее словам, минимальные когнитивные нарушения — забывчивость, трудности с концентрацией — также часто указывают на длительное воздействие стресса, рассеивающего внимание.

