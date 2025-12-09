Призеры областной премии медработников из Реутова рассказали подробности о конкурсе

В рамках конкурса проверялись не только теоретические знания, но и практические навыки.

Врач-невролог Реутовской клинической больницы Виталий Салук рассказал, что все конкурсанты проходили три этапа: первый — компьютерное тестирование из 50 вопросов, второй — проведение экстренной медицинской помощи, третий — составление планов обследования и лечения пациентов. Самым важным в конкурсе призер назвал возможность обмена опытом между коллегами.

«Было большое желание принять участие в областном конкурсе. В прошлом году одним из победителей также стал врач из Реутова. Подобные оценочные мероприятия проходят в Московской области уже третий год. В целом они похожи на процесс аккредитации специалистов. Была возможность познакомиться с коллегами из других подмосковных городов и обсудить с ними новые практики в медицине», — добавил заведующий трапевтическим отделением Реутовской клинической больницы Сергей Радаев.

Награда региональной премии «Подмосковный врач» является подтверждением профессионализма и высокой квалификации медицинского работника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.