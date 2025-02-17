Природный фильтр: врач рассказал, как защитить почки

Заведующий отделением гемодиализа городской больницы № 33 в Нижнем Новгороде Антон Палавин заявил, что частыми причинами проблем с почками становятся воспалительные заболевания — пиелонефрит, гломерулонефрит, к которым, в свою очередь, могут привести диабет, употребление алкоголя и курение, а также лишний вес, сообщает pravda-nn.ru .

«Если пациент с заболеваниями почек не наблюдается у нефролога, то когда он попадает в стационар, для него становится новостью, что у него терминальная стадия почечной недостаточности. И если у него скорость клубочковой фильтрации меньше 15 мм в минуту, ему назначается заместительная терапия. К сожалению, это необратимый процесс», — уточнил доктор.

Он также назвал почки природным фильтром организма и призвал не засорять их. Важно соблюдать правильный питьевой режим: вода растворяет токсины, выводит песок и мелкие камни.

При возникновении отеков стоит проконсультироваться с врачом. В осенне-зимний период не следует переохлаждаться.