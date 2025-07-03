Политолог прокомментировал сложные отношения Трампа и Зеленского

По его словам, изначально оказание помощи Украине не входило в планы главы Соединенных Штатов. Именно это обстоятельство стало причиной напряженных отношений между Трампом и Зеленским.

«Исходя из того, что Трамп рассматривал Украину лишь как разменную монету, именно по этой причине между (Трампом и Зеленским — ред.) не возникло никакой химии. Отказ от (военной — ред.) поддержки — это не результат того, что у них не сложилось. Не сложилось у них потому, что Трамп не хотел поддерживать Украину. Это не причина, а следствие», — отметил Блохин.

Ранее издание The Economist писало, что вероятная причина приостановки передачи критически важного для ВСУ оружия и техники — личная неприязнь Трампа к главе Украины Владимиру Зеленскому.