Спасатель рассказал, как избежать трагедий на воде

С начала лета 2025 года на водоемах Хабаровского края во время отдыха погибли уже 11 человек. Основными причинами трагедий стали оставление детей без присмотра и купание в состоянии алкогольного опьянения. Спасатель Алексей Дударев объяснил, как правильно вести себя в воде и что делать, если кто-то рядом начинает тонуть, сообщает КомсеNews .

Дударев предупредил: если вы чувствуете, что сами начинаете идти ко дну, нельзя размахивать руками.

«Люди обычно начинают поднимать руки вверх, махать ими. В этом и заключается ошибка: как только поднимаете руки вверх, центр тяжести меняется, голова автоматически уходит под воду. Необходимо держать руки ниже плеч, постараться выгнуться и лечь на спину. Тогда голова будет на поверхности воды. И потихоньку, на спине, перемещайтесь в сторону берега. Это самый оптимальный вариант», — пояснил специалист.

Также он обратил внимание на опасность резкого перепада температур. В жаркую погоду важно заходить в воду осторожно: если вы только что грелись на солнце, а потом резко окунулись, происходит температурный скачок. Это может вызвать сужение сосудов, судороги, сердечный приступ и другие последствия.

Для минимизации рисков спасатель рекомендовал купаться только в проверенных местах. В незнакомых водоемах с непредсказуемым дном лучше вообще не плавать — можно случайно зацепиться за корягу или другой предмет, что вызовет панику.

Кроме того, Дударев дал рекомендации по спасению тонущего ребенка. Сначала нужно оценить обстановку: есть ли рядом плавсредства или другие люди, способные помочь. Если поблизости есть спасатели, следует позвать их. В экстренной ситуации действовать придется самостоятельно.

«Надо учитывать, что подплывать к тому, кто тонет, необходимо со спины, чтобы он не утащил тебя с собой на дно», — резюмировал эксперт.