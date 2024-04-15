Приостановлена деятельность по оказанию ряда услуг в клинике Хайдарова в Москве

По инициативе следователей была приостановлена деятельность по оказанию некоторых услуг в клинике Тимура Хайдарова (ООО «Ай Кью Пластик») в столице, сообщает пресс-служба московского главка СКР.

Это сделано из-за выявленных нарушений со стороны руководства клиники. В здании опечатаны операционные помещения.

16 февраля в клинике бизнесмену и продюсеру Петру Гаврилову провели операцию по желудочному шунтированию. На следующие сутки он почувствовал ухудшение и обратился в эту же клинику. Там специалисты провели еще одну операцию, но состояние пациента начало ухудшаться. Его доставили в другое медучреждение, где мужчина впал в кому и затем скончался.

При расследовании уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть», специалистами получена и проверяется информация о причинении вреда и угрозе вреда в клиниках Хайдарова другим пациентам.

Для расследования дела были назначены судебные экспертизы. Также привлечены эксперты из сфер организации дезинфекции, контроля качества и безопасности меддеятельности. Проведены обыски по месту жительства руководства клиники, генерального и исполнительного директора, главврача, хирурга и т. д. Следователи изъяли документацию и носители информации.

Фигуранты данного дела допрошены, между ними провели очные ставки.

В марте Росздравнадзор подал иск в суд на клинику доктора Хайдарова из-за выявленных грубых нарушений.