Принтер для заживления ран: Сеченовский университет показал свои биоразработки

На V конгрессе молодых ученых Первый московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова представил портативный ручной биопринтер, позволяющий наносить регенерирующий состав для заживления ран во время хирургических операций, сообщает Газета.ru .

Как уточнили в пресс-службе вуза, разработка называется «Биоган», ее созданием занималась междисциплинарная команда МГМУ. Это устройство будут использовать прямо в операционной, оно работает с комбинированными биочернилами на основе желатинового гидрогеля, сфероидов клеток пациента и внеклеточных везикул.

Составляет оказывает противовоспалительное и прорегенеративное действие и позволяет ускорить заживление поврежденных тканей, в том числе хронических ран, например, диабетических язв или ожогов. Пока «Биоган» проверяют на минипигах.

Кроме того, ученые представили тканеинженерный биореактор для растяжения биоэквивалентов — функциональных аналогов человеческих тканей. Работа установки направлена на выращивание связок, кожи и сосудов.

