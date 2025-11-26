Принтер для заживления ран: Сеченовский университет показал свои биоразработки
Фото - © Сеченовский Университет
На V конгрессе молодых ученых Первый московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова представил портативный ручной биопринтер, позволяющий наносить регенерирующий состав для заживления ран во время хирургических операций, сообщает Газета.ru.
Как уточнили в пресс-службе вуза, разработка называется «Биоган», ее созданием занималась междисциплинарная команда МГМУ. Это устройство будут использовать прямо в операционной, оно работает с комбинированными биочернилами на основе желатинового гидрогеля, сфероидов клеток пациента и внеклеточных везикул.
Составляет оказывает противовоспалительное и прорегенеративное действие и позволяет ускорить заживление поврежденных тканей, в том числе хронических ран, например, диабетических язв или ожогов. Пока «Биоган» проверяют на минипигах.
Кроме того, ученые представили тканеинженерный биореактор для растяжения биоэквивалентов — функциональных аналогов человеческих тканей. Работа установки направлена на выращивание связок, кожи и сосудов.
