В больницу поступил пациент, который пропустил через себя постоянный ток, один электрод он вставил в задний проход, второй намотал на головку полового члена, сообщается в блоге dr. Opilka.

«Как людям приходит такое в голову, а? Зачем, б****? Чтобы что? Да я даже сомневаюсь, что там были какие-то приятные ощущения, кроме боли», — отметил доктор.

По его словам, мужчина вставил в задний проход один электрод, а второй намотал на головку полового члена, при этом все хорошо покрыл смазкой, поэтому внешних ожогов не получил, но увеличил внутреннюю проводимость тока, поэтому были внутренние повреждения.

С утра экспериментатор не смог встать с кровати и отправился в больницу. У него при попытке любого движения происходил мышечный спазм.

Как пояснил врач, в тазу располагаются крупные нервные сплетения и крупные нервы. Мужчина их просто выжег током. Но до эксперимента он спросил у нейросетки не вредно ли такое для здоровья. ИИ ответил, что вреда от 12 вольт постоянного тока нет. В итоге у пациента сильные внутренние ожоги, но по диагнозу разрушение всего нервного ствола вместе с оболочками у пациента исключили.

«Сейчас эрекция отсутствует полностью, но тут не исключаем еще шоковое состояние», — сказал блогер.

Он добавил, что также позднее у пациента открылось анальное кровотечение.

Подписчики обсудили этот случай, некоторые считают, что ИИ прав, не должно быть последствий, но многие произвели расчеты и удивились, что мужчина вообще выжил.

«Приключения Электроника, которые мы заслужили», — считает один из комментаторов.

Некоторые поинтересовались, где он взял 5 ампер.

«Видимо, имеется в виду мощность источника, который способен выдавать 5 ампер на 12 вольт, т. е. 60 ватт. Например, быстрая зарядка. Так-то понятно, что, если б через него 5 ампер прошло, то это был бы петух-гриль», — объяснил один из комментаторов.

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