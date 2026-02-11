Прибыль более 500 тысяч: врач брала взятки за выдачу больничных в Подмосковье

В Подмосковье врач попалась на получении взяток за оформление больничных

В подмосковсном городе Лобня врач за деньги оформляла больничные листы. За это она пойдет под суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, с марта 2020 года по март 2025 терапевт кабинета неотложной помощи ГБУЗ Московской области «Лобненская больница» злоупотребляла своим положением и брала взятки. Взамен она оформляла больничные листы без законных оснований и обращений пациентов в больницу. Таким образом она получила взяток на сумму более 570 тысяч рублей.

В связи с этим врача обвинили в 20 преступлениях по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере лично за совершение незаконных действий в пользу взяткодателей). Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по делу.

На данный момент материалы дела переданы в Лобненский городской суд Московской области для дальнейшего рассмотрения.

