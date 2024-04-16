Прибор для проверки иммунитета ребенка появился в Подмосковье

В лаборатории НИКИ детства Подмосковья был запущен в эксплуатацию проточный цитометр. С его помощью можно оценить показатели клеточного иммунитета и выявить иммунодефицитные состояния, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Именно клетки лимфоциты во многом обеспечивают работу иммунной системы. Эти клетки узнают о наличии возбудителя, запускают выработку антител и хранят память об уже известных для организма патогенах. Слаженная работа клеток иммунной системы обеспечивает комплексную защиту от инфекций.

«С помощью проточного цитометра проводится оценка клеточного звена иммунитета. Метод позволяет увидеть разные популяции лимфоцитов: например, Т-клетки, В-клетки, натуральные клетки-киллеры, и оценить их количество. А также судить об их функциональном состоянии, насколько они могут защитить организм в случае болезни», — рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией НИКИ детства Анастасия Лебедева.

Для исследования нужна венозная кровь. Такой анализ необходим для пациентов с подозрением на различные нарушения иммунной системы. Полученные результаты врач оценивает в комплексе с клиническими данными и результатами других лабораторных тестов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.