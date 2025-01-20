При панкреатите и гастрите: диетолог рассказала, когда нельзя корицу

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что слишком частое добавление корицы в пищу способно нарушить балансы в организме: в большом количестве она негативно влияет на иммунную систему и желудочно-кишечный тракт, сообщает «Вечерняя Москва».

«При заболеваниях ЖКТ лучше исключить из рациона любые специи, не только корицу. Также при изменениях гормонального фона и нарушениях эндокринной системы нежелательно употреблять ее часто», — отметила доктор.

По ее словам, злоупотреблять корицей точно не стоит при панкреатите и язве, холецистите, гастрите и синдроме раздраженного кишечника. При обострении любого заболевания следует исключить любые специи.

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