При нагрузках и волнении: почему горят и краснеют уши

Врач-терапевт, преподаватель кафедры хирургических болезней медицинского факультета, лектор российского общества «Знание» Владимир Варнавский заявил, что покраснение ушей может быть связано с эмоциональными реакциями — нагрузками или волнением, сообщает «ФедералПресс» .

«Когда у человека горят или краснеют уши, это связано с расширением сосудов в коже ушных раковин, что является естественной реакцией организма на различные раздражители», — отметил врач.

Ссылаясь на данные ученых, он отметил, что при эмоциональных и физических нагрузках происходит активация симпатической нервной системы: она приводит к увеличению кровотока в периферических сосудах. Стыд, волнение и любой другой стресс напрямую связаны с выделением адреналина.

Влияет на цвет кожи и окружающая среда: например, уши могут краснеть на холоде или, наоборот, в жаркую погоду. Еще один фактор — это аллергические реакции, некоторые из которых вызывают покраснение и ощущение жара в ушах, заключил Варнавский.