При купании в стоячих водоемах Подмосковья можно заразиться церкариозом

Купание летом в реках и озерах, особенно в необорудованных местах, может привести к нестерпимому зуду, покраснению кожи, сыпи, пятнам и даже волдырям. Так проявляет себя церкариоз, известный также как «зуд купальщика», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это острое паразитарное заболевание вызывается церкариями — личинками плоских червей, живущих на водоплавающих птицах, чаще всего на утках. Заражение человека происходит через контакт с зараженной водой, чаще всего в загрязненных и густо заросших водной растительностью участках стоячих водоемов и водоемах с медленным течением, где обитают утки и промежуточные хозяева паразитов — пресноводные моллюски.

«Нужно отметить, что в одном водоеме могут быть участки с различной степенью риска заражения. Купаться можно там, где нет водной растительности, а дно чистое и песчаное. Но если подойти ближе к густой растительности, то заражение становится неизбежным, особенно на мелководье. Таким образом, наибольшую опасность представляют водные растительные заросли на мелководье, поэтому часто церкариозом заражаются дети, которые купают и играют рядом с берегом. Однако в человеческом организме паразиты быстро погибают, поэтому особую опасность для людей не представляют», — рассказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.

Врач подчеркнула, что симптомы вызывают сильный дискомфорт и включают в себя зуд и сыпь, которые появляются уже в первые 30-40 минут после заражения. Через несколько часов возникают красные пятна с точками в центре, которые могут превратиться в болезненные волдыри. Признаки заражения появляются на тех участках тела, которые имели контакт с водой. Температура тела может повышаться до 38-40 градусов, а через 2-4 дня могут появиться головокружение, сухой кашель и бессонница. Зуд обычно проходит через 7-10 дней, но пигментация кожи остается на 2-3 недели.

Лечение церкариоза направлено на снятие симптомов заболевания, и для этого рекомендуется использовать успокаивающие мази и лосьоны с ментолом, противовоспалительные крема, прохладные компрессы, ванны с пищевой содой или отваром овса, а также жаропонижающие средства. Важно не расчесывать пораженные участки кожи, чтобы не усугубить зуд и не вызвать вторичную инфекцию.

«Профилактика церкариоза включает в себя несколько важных правил: нужно купаться подальше от скопления уток и пресноводных моллюсков и только на оборудованных пляжах и в разрешенных местах. Стоит выбирать места с минимальным количеством водной растительности и глубиной более 1 метра. Перед входом в воду для защиты кожи рекомендуется использовать репелленты на вазелиновой основе или питательные крема и масла. Погружаться в воду стоит со специально установленных понтонов, а пребывание в воде лучше ограничивать до 10 минут. После купания тщательно промойте кожу чистой водой с мылом или разотритесь жестким полотенцем и быстро смените мокрую одежду. Купальные костюмы необходимо стирать после каждого использования», — посоветовала инфекционист.

Если после купания беспокоит состояние кожи, следует обратиться к врачу и сообщить о факте купания в водоеме. Особенно это важно для людей с аллергией, поскольку у них заболевание может протекать тяжелее, вплоть до бронхоспазмов и асфиксии. Соблюдение этих простых правил поможет снизить риск заражения церкариозом и сделает отдых на водоемах более безопасным и приятным.

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