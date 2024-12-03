Президент Владимир Путин ознакомился с работой городской реабилитационной службы

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В Москве для поддержки людей с инвалидностью создана единая система, которая включает в себя полный комплекс медицинских услуг. С работой этой службы в Международный день инвалидов ознакомился президент России Владимир Путин, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов им. Л. И. Швецовой является ведущим городским учреждением, где решаются вопросы комплексной реабилитацией. В ходе рабочего визита Путин пообщался с сотрудниками и осмотрел деятельность медицинского учреждения.

Центр имени Л. И. Швецовой специализируется на всесторонней реабилитации. Здесь активно используются современные отечественные технологии и специализированное оборудование для восстановления пациентов.

Особое внимание уделяется людям с серьезными нарушениями двигательных функций. Специалисты разрабатывают персонализированные программы, включающие не только физическую терапию, но и психологическую помощь вместе с социальной адаптацией. Такой комплексный подход позволяет учитывать особые потребности каждого пациента и добиваться максимальной эффективности реабилитационного процесса.

В Москве функционирует сеть из 79 специализированных центров, оказывающих реабилитационную поддержку. Ежесуточно их услугами пользуется внушительное количество горожан — более четверти миллиона человек, если быть точным, 254 тысячи получателей помощи.