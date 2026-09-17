Пушкинский округ возглавил рост цен на новостройки Подмосковья

Пушкинский городской округ стал лидером Подмосковья по росту цен на новостройки с начала 2026 года: средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 11,3%, сообщает «РБК Недвижимость» .

В августе средняя цена 1 кв. м первичного жилья в Пушкинском городском округе достигла 203,1 тыс. рублей. По данным аналитиков «Инком-Недвижимости», это на 11,3% больше, чем в январе.

Руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимости» Дмитрий Таганов объяснил лидерство округа вымыванием из экспозиции менее дорогих квартир.

Второе место занял Наро-Фоминский округ: квадратный метр здесь стоит 200 тыс. рублей, рост с начала года составил 8,8%. Далее следуют Балашиха — 232,6 тыс. рублей и рост на 8,1%, Талдомский округ — 192,7 тыс. рублей и 7,4%, Химки — 275,1 тыс. рублей и 7,3%.

По данным DataFlat, продажи жилья по договорам долевого участия в новостройках Москвы и Подмосковья в августе 2026 года снизились на 31% к августу прошлого года.

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